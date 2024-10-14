وليد صلاح الدين عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالأهلي: محمد رمضان الرجل المناسب

تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة بنادي زد، عن ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، قبل تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا أريد الحديث عن التفاوض حول إمكانية التفاوض على تواجدي في منصب مدير الكرة، أنا أحد أبناء الأهلي لكني حاليا مع نادي زد، وأتمنى التوفيق لـ محمد رمضان في الأهلي.

وأضاف وليد صلاح الدين: محمد رمضان مميز جدا وأنا أحد تلامذته وهو أول من علمنا الناحية الإدارية في الأهلي، وسيشكل فارقًا للنادي، وهو كان يرى أن منصب مدير الكرة كان قليلًا عليه، لكنه سيعمل في منصب مدير الكرة على أرض الواقع، ومحمد رمضان قادر على السيطرة على الأمور في الأهلي ولا توجد مشكلة.

واختتم نجم الأهلي السابق: محمد رمضان الرجل المناسب في المكان المناسب، وخالد بيبو أدى كل ما عليه وأرى أنه كان يستحق فرصة لكن الظروف لم تخدمه بالشكل الأنسب، وأبناء الأهلي المميزين كثر.