العثور على جثة مسن ملقاة بالشارع في الإسماعيلية

نجحت مباحث الإسماعيلية في كشف لغز العثور علي جثة مسن في نطاق قرية نفيشة القبلية التابعة لمركز الضواحي، ملقاة بأحد الشوارع.

واكدت التحريات الأولية أن الجثة لمسن يبلغ من العمر ٦٦ عام، أقدم علي الإنتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس في عقار سكني يقيم فيه نتيجة مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

وكانت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، قد كثفت من جهودها لكشف غموض حادث العثور علي جثة شخص أمام أحد الافران البلدية بقرية نفيشة القبلية بنطاق مركز الضواحي ، وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة.



وبالعرض على النيابة تقرر ندب الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة وتصويرها لتحديد هويتها وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود العزازي ، مأمور مركز الضواحي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص ملقاة أمام أحد الافران البلدية.

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.