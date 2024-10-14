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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

اقتصادية النواب: محطة قطارات بشتيل ستغير وجه الحياة بمحافظات القاهرة الكبرى

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد وكيل اقتصادية النواب

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن محطة قطارات السكك الحديدية ببشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها دورها المهم فى تغيير وجه الحياة فى محافظات القاهرة الكبيرة الجيزة والقاهرة والقليوبية معتبراً هذا الصرح الجديد بمثابة نقلة نوعية في مجال النقل والبنية التحتية ويعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاعات الحيوية بما يخدم التنمية المستدامة.

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ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى على تكليفاته للحكومة لإنجاز هذا المشروع القومى العملاق فى توقيتات زمنية في  مسبوقة رغم التحديات والظروف الاقليمية شديدة الحساسية والتعقيد مؤكداً أن هذا المشروع يعبر بصدق عن نجاح الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علامة فى ربط القاهرة الكبرى بمحافظات الصعيد مما سيسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس وتقليل الزحام المروري داخل القاهرة الكبرى بعد استمراره لعقود طويلة دون وضع حلول جذرية له.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذا الربط سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى لأنه سيتيح نقل الأفراد والبضائع بسهولة وكفاءة، مما يعزز الاقتصاد الوطني، ويخفض من زمن التنقل بين المحافظات وهو ما يعد استجابة عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل موضحاً أن هذا المشروع الضخم يعمل بصورة مباشرة على تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين وتدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

 

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