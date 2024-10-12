تحرك برلماني بشأن المبالغة في أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن المبالغة في أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ.

وأشارت النائبة، إلى أنه ارتفعت أسعار النقل بسيارات الإسعاف في غير حالات الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري.

وقالت فاطمة سليم: الحكومة في إعلان هذه الأسعار لم تضع في الحسبان محدودي الدخل، والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار لم يراع بعض الفئات، منها على سبيل المثال المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يحتاجون للانتقال بسيارات الإسعاف بصورة مستمرة.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، بضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار، مشددة على أهمية استثناء بعض الفئات من هذه الزيادات، حرصا على إتاحة الفرصة لدى الجميع في الحصول على الخدمة العلاجية.