عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تحرك برلماني بشأن المبالغة في أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف

فاطمة سليم عضو مجلس
فاطمة سليم عضو مجلس النواب

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن المبالغة في أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ.

وأشارت النائبة، إلى أنه ارتفعت أسعار النقل بسيارات الإسعاف في غير حالات الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري.

وقالت فاطمة سليم: الحكومة في إعلان هذه الأسعار لم تضع في الحسبان محدودي الدخل، والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار لم يراع بعض الفئات، منها على سبيل المثال المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يحتاجون للانتقال بسيارات الإسعاف بصورة مستمرة.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، بضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار، مشددة على أهمية استثناء بعض الفئات من هذه الزيادات، حرصا على إتاحة الفرصة لدى الجميع في الحصول على الخدمة العلاجية.

مواد متعلقة

طلب إحاطة بشأن إلغاء قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية

النائب حسن عمار: الإعلان عن ضبط المنظومة الضريبية تحول هام في تاريخ الاقتصاد المصري

أفضل برامج تنزيل MP4 لعام 2024: أهم 6 أدوات لتنزيل الفيديو بسهولة

جريمة مروعة في روزانو.. شاب يُقتل طعناً خلال عودته من العمل
الجريدة الورقية