برلماني يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قوات ”اليونيفيل” بالجنوب اللبناني

ندد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب " بأشد العبارات بالجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى ،وإستهدافه لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في لبنان التابعة الأمم المتحدة وإصابة عدد من أفراده.



وأكد " قورة " فى بيان له أصدره اليوم أنّ هذه الهجمات التي يقوم بها إسرائيل تمثل انتهاكا خطيرا ،وتصعيد غير مبرر، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وبموجب القانون الدولي الإنساني محذراً من إستمرار العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة ولبنان والتي من شأنها تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي مؤكداً على بذل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان.

وطالب "قورة" بضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي مشيداً بالبيان شديد اللهجة الصادر من الخارجية المصرية حول تلك الاحداث المؤسف والكارثية ،والتى تتنافى مع القانون الدولى والانسانى ،وموقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، و أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.

وأعرب " قورة " عن قلقه الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان على اثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة مشيراً الى إن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على حدود جنوب لبنان، التي تعرف اختصارا بـ"يونيفيل"، تأسست في أواخر السبعينيات على خلفية الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978،ونص قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر في العام نفسه على إرسال قوات دولية استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، بحيث تخضع تلك القوات للسيطرة الأممية لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، والتعاون مع حكومة لبنان لتأمين حدود آمنة ومستقرة وعودة سلطتها الفاعلة إلى المنطقة.

وتقدم " قورة " بخالص التعازى والمواساة إلى اللبنانيين و الشهداء الذين سفكت دماؤهم على امتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان، والتعازي أيضاً موصول للجيش اللبناني الّذي قدم المزيد من الشهداءً والجرحى في مسيرة التضحية والوفاء من أجل سيادة لبنان" والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وحفظ الله لبنان وشعبها وسيادة أرضيها