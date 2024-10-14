ضبط 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطل بالفيوم

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية والقائمين على تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - "له معلومات جنائية " مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.

تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على قرابة (1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.