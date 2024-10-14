الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط مخدرات بـ 13 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات- 3 سيارات – ميزان حساس).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (13 مليون جنيه).

 

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