ضبط مخدرات بـ 13 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات- 3 سيارات – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (13 مليون جنيه).