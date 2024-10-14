مدير مكتبة الإسكندرية: ثورة المعرفة المعلوماتية الأساس لنشر المعرفة

قال الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن النسخة الثالثة من المؤتمر التي تحمل عنوان ثورة المعرفة المعلوماتية تهدف في الأساس إلى نشر المعرفة ليس فقط ردًا على تأثير التكنولوجيا الحديثة ولكن للتعامل مع الوعي المستقبلي.

جاء ذلك خلال انطلاق صباح اليوم فعاليات النخسة الثالثة من المؤتمر الدولى للتوعية المعلوماتية إفريقياAfrica 2024 ICIL، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا تحت شعار (ثورة المعرفة المعلوماتية... استعد!)، بالتعاون مع جامعة الشمال الغربي (NWU)، وجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، والمقرر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا (AAU – NARO)، وجمعية المكتبات ومؤسسات المعلومات الإفريقية (AfLIA)، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

وأشار زايد، إلى أن المؤتمر سيناقش موضوعات عدة منها استخدامات الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز البحث العلمي، لافتًا إلى أهمية رفع الوعي لدى الباحثين والعاملين في مجال المكتبات وكل مقدمي خدمات المعلومات بأدوات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الوعي بأدوات الذكاء الاصطناعي لتجنب تأثيرات المعلومات الزائفة التي تنتشر في أوقات الصراعات والحروب، مبينًا أن مكتبة الإسكندرية معنية بهذا الأمر ولها إسهامات كبيرة في هذا الصدد.

وعبر زايد عن سعادته لاستضافة المكتبة لهذا المؤتمر المهم والذي يأمل أن يخرج بتوصيات ومناقشات مثمرة ومفيدة لكافة الدول الإفريقية.

من جانبه، أبدى الدكتور ماثيو مويو، المدير العام للمكتبات والمعلومات بجامعة نورث ويست ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية بإفريقيا، سعادته بانعقاد المؤتمر هذا العام في مكتبة الإسكندرية ورأى أنها فرصة عظيمة للالتقاء وتبادل الخبرات والنقاشات بين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن الجلسات النقاشية وورش العمل في المؤتمر ستشهد مشاركة كبيرة من المتخصصين في مجالات مختلفة وذلك لتعزيز وعي المشاركين بأهمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.