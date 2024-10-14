تحرير 171 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (171) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طالب متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح طعنية وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب سب الأول للأخير بوالدته.

وأضافت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه ثم طعنه عدة طعنات نافذة انتقاما منه فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.