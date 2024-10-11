تموين المنوفية: تحرير 69 محضر للتلاعب في الأوزان بتلا

شنت اليوم الجمعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بمدينة تلا، وقرى زنارة ، وكفر السكرية، طبلوها " أسفرت الحملة عن تحرير عدد 69 محضر مخالفات لعدم تواجد المدير المسئول ووجود تلاعب نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية وعدم نظافة وإعطاء بونات صرف .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز .



وقامت الحملة بتوجيه انذار بالغلق لـ3 مخابز لعدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والتحفظ على نصف طن ملح غير مخصص للتصنيع الغذائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.