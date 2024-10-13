تحرير 85 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

نظمت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 85 مخالفة مرورية، انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، مخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية بدون رخص قيادة، وتحرير مخالفات ملصقات.

تأجيل قضية المتهم بقتل شخص لسرقة هاتفه المحمول للمرافعة…

وفي سياق اخر - قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، تأجيل قضية محاكمة عاطل بتهمة قتل شخص، حيث قام بضربه ب حجر طوب بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فيما يعرف بـ «لص شبرا الخيمة» لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر احالة المتهم ويدعى «احمد م ع» 21 سنة عاطل إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر مارس 2024 قتل عمد المجني عليه «سامح. ا.ا» بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن أستل أداة «حجر» وسدد له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه.