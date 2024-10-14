مديرية الدقهلية تستعد لافتتاح المقر الجديد لمنطقة عمل المنزلة

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وفداً من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير العمل محمد جبران المختصة بمتابعة الأعمال الفنية المنتهية بمبنى "منطقة عمل المنزلة" التابع لمديرية العمل ، حيث جرى الانتقال لمقر المبنى الجديد بمدينة المنزلة ، ومعاينة المبنى ووضع التوصيات اللازمة لتسهيل عمل الموظفين بمقر المنطقة ، وتسهيل انجاز الخدمات للسادة المواطنين المترددين على المنطقة ، وتعظيم الاستفادة من جميع خدمات الوزارة.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة العمل المكثفة فى رفع كفاءة المكاتب التابعة لها والمنتشرة فى المحافظات ، وتطوير البنية التحتية والمباني وتحديث الآلات والمعدات ، لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشكل لائق وكريم.



وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة متابعة تطوير البنية التحتية لمقرات مكاتب ومناطق العمل التابعة لوزارة العمل وإعداد التقارير الفنية حول الأعمال التي تم الإنتهاء منها فى تلك المقرات ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل المديرية أن اللجنة المشكلة ضمت المهندس وائل عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني بالوزارة ، والمهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة العامة ، كما رافق اللجنة وكيل المديرية ، ومدير الشؤون الإدارية ، ومدير عام التخطيط ، ومدير منطقة المنزلة .