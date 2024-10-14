حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون بأسوان

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش–2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو–عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط قطعتي سلاح نارى.. عبارة عن (2 فرد محلى وطلقتان) وتنفيذ (610) حكم قضائى متنوع.

في سياق مغاير، مر قاضي المعارضات بالقليوبية ،بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب لدفاعه عن خاله إثر مشاجرته مع أحدهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية القبض على 3 متهمين، لقتلهم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، حيث إنه خلال تدخله للدفاع عنه طعنوه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعى كريم. م 22 سنة، خلال تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

وعلى الفور استعان هذا الشخص ويدعى علي. ح بـ 2 آخرين، وطعنوا كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الـ 3، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.