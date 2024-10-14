ضبط 90 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (90 قطعة سلاح نارى بحوزة 66 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(63) فرد محلى.

(258) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.