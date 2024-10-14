الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 90 قطعة سلاح ناري بحوزة 66 متهمًا

أسلحة نارية - أرشيفية
أسلحة نارية - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

 

ضبط مخدرات بـ 8,9 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكثفة

ضبط قضايا إتجار في العملات بالسوق السوداء بـ 5 ملايين جنيه

 

 قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (90 قطعة سلاح نارى بحوزة 66 متهما).. وذلك على النحو التالى:

 

(11) بندقية آلية.

(13) بندقية خرطوش. 

(3) طبنجات.

(63) فرد محلى.

(258) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

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