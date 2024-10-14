«قناة السويس» يعين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم «شومان» و«البلتاجى»

فى إطار حرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، قام بنك قناة السويس بتعيين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلاً من فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد البلتاجى، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

حيث تقوم لجنة الفتوى الشرعية بمراجعة كل خدمات ومنتجات بنك قناة السويس الإسلامية، والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تعكس تلك الخطوة حرص البنك على تقديم حلول مصرفية تتماشى مع احتياجات كل فئات عملائه، وسعيه لتقديم تجربة بنكية متميزة لهم.

ويُقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مُميزة، وأبرزها صكوك شهادة «ميسرة» بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10,000 جنيه، والتى يقدمها البنك بمعدل ربح تنافسى يصل إلى 27٪ سنوياً ويُصرف بصفة شهرية.

بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، والتى تشمل «فتح الاعتمادات المستندية بأنواعها، إصدار خطابات الضمان بأنواعها، تحصيل الشيكات، إصدار الشيكات المصرفية والمقبولة الدفع، تأجير الخزائن الحديدية بأحجامها المختلفة، إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، عمليات الصرف الأجنبى».

ويحرص بنك قناة السويس على تقديم حزمة متنوعة ومتكاملة من الحلول المصرفية والمنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 52 فرعاً، ومن ضمنهم فرع الدقى المخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.