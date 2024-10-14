«المصرف المتحد» سابع أكبر مقدم خدمة التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل

صعد المصرف المتحد لسابع أكبر بنك يقدم خدمات التمويل العقارى وفقاً لمبادرة إسكان محدودى الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه.

وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى, بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وبذلك يكون المصرف المتحد قد استحوذ على 2.6% من إجمالى حجم التمويلات الموجهه للتمويل العقارى لاسكان محدودى الدخل. واحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14,502 عميل من محدودى الدخل.

ويعكس البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الدور المهم الذى يلعبه المصرف المتحد فى تعزيز القطاع العقارى وتوفير فرص الإسكان للمواطنين من محدودى الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يقدم خدماته للتمويل العقارى من خلال 68 فرعاً منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

فضلاً عن حزمة من خدمات الرقمية تحت مسمى «بنكك على الخط» تتضمن المحفظة الرقمية والموبيل البنكى والإنترنت البنكى بغرض التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد حتى يتمكنوا من سداد التزاماتهم فى موعيدها.