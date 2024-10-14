QNB يحقق 20 مليار جنيه أرباحاً خلال 9 شهور

أعلن QNB عن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2024 وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق صافى أرباح مجمعة 20.1 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنيه مصرى وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة فى 2023، بينما بلغت صافى أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنيه مصرى.

وقال البنك إن إجمالى الأصول المجمعة بلغت 795 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%.

وأوضح أنه فى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 65 مليار جنيه مصرى لتصل إجمالاً إلى 332 مليار جنيه مصرى وبما يمثل نمواً قدره 24% مقارنة بديسمبر 2023.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.58% فى نهاية سبتمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.5% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما بلغت ودائع العملاء 677 مليار جنيه مصرى فى نهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 148 مليار جنيه مصرى، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو فى كل مجالات الأنشطة.

قال البنك إن النتائج الإيجابية للبنك تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 234 فرعاً تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى اثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.

ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

ونوه QNB بأنه برهن على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابى ومستدام. موضحاً أنه يسعى دائماً فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضاً إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلى وQNB للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يوجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة المهمة من العملاء.