القبض على 6 سائقين من مُتعاطي المخدرات على الطرق السريعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال فحص السائقين، عن فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وفي واقعة أخرى تعرض 5 أشخاص للاصابة ، من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.