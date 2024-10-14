ضبط مخدرات بـ 8,9 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكثفة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن القليوبية

ضبط (3 عناصر إجرامية– لأحدهم معلومات جنائية) ، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهم(4,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش وطلقتان –2 دراجة نارية " بدون لوحات معدنية"–سلاح أبيض – ميزان حساس– 1680 قرص مؤثر – 326 أمبول مؤثر – كمية من الأقراص المخدرة – عدد من الأمبولات المخدرة).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصر إجرامى–له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد رصاص وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن السويس

ضبط (عنصرين إجراميين–لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأربعين وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش–2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى(8,9 مليون جنيه).