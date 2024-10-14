تنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (60782) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(135) حكم جناية.

(19053) حكم حبس جزئى.

(3425) حكم حبس مستأنف.

(29653) حكم غرامة.

(8516) مخالفة.

في سايق مغاير، أصدر قاضي المعارضات، قرارا باستمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة بمنطقة النهضة التابعة للسلام في القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل الطفلة سجدة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات واقعة مقتل الصغيرة سجدة في السلام بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

قالت وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان طفلة 8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم، داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما ربة منزل وبائع فاكهة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجني عليها جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة.

استدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وتخلصت منها بالاستعانة بالمتهم الثاني لإخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وألقياه بمكان العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق.