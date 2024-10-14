الأمن يضبط 257 قضية مخدرات خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (257) قضية مواد مخدرة بإجمالى (286) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (146,765 كيلو جرام).

كمية من بودرة الترامادولالمخدر وزنت (50كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (26,780 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,627 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,075 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,685 كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

(177516) قرص مخدر.