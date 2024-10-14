ضبط قضايا إتجار في العملات بالسوق السوداء بـ 5 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه).

في سياق آخر، أصدر قاضي المعارضات، قرار بإستمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة بمنطقة النهضة التابعة للسلام في القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات واقعة مقتل الصغيرة سجدة في السلام بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

قالت وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان طفلة 8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم، داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما ربة منزل وبائع فاكهة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجني عليها جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة.

استدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وتخلصت منها بالاستعانة بالمتهم الثاني لإخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وألقياه بمكان العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق.