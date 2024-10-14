لأول مرة.. عجيبة للبترول تنتج 84 مليون قدم مكعب غاز يومياً

قال المهندس ثروت الجندى رئيس شركة عجيبة للبترول إن إجمالي استثمارات الشركة بلغ خلال العام المالي الماضى نحو 417 مليون دولار، وأنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6 إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي فقد استطاعت عجيبة الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة بتحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، وذلك من خلال حفر 34 بئراً تنموياً و 4 آبار استكشافية.

وأضاف أنه تم إيجاد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة واستخدام التقنيات الحديثة، حيث تم تحقيق متوسط إنتاج 28.8 ألف برميل زيت يومياً من الإنتاج المتحقق، لافتا إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث بلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يومياً، كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 9.2 مليون برميل زيت مكافئ.

وأشار الجندي إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج، والعمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يومياً والاستفادة بتدويرها فى عمليات الإنتاج مما يحقق عائداً اقتصادياً على البيئة ومعدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2023\2024، حيث أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول إن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع بما ينعكس على زيادة الإنتاج.

وأثنى على الشراكة الناجحة مع شركة إينى الإيطالية وجهود خفض الانبعاثات بمناطق عمل عجيبة للبترول وتطبيق مشروع جابا والذى يستخدم التقنيات اللازمة لمراقبة ومتابعة تنفيذ العمليات بما يضمن تواجد صحيح وآمن للأفراد المكلفين وعدم تواجد مخاطر أو أشخاص غير منوط بهم التواجد فى مكان العمل.