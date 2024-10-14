إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي امام ملعب قرية الإعلام ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل، بطريق قرية سيلا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق قرية سيلا الموديل الي عزبة ابو السعود ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



