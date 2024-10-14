سميحة أيوب توجه مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي (فيديو)

وجهت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح المصري، مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الثقافة، التدخل لعدم هدم المسرح العائم التاريخي بالمنيل.



وقالت سميحة أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الثقافة المحافظة على هذا المسرح المهم في تاريخ المسرح المصري".

ممثل المسرح عاشق له

وعن عشقها للمسرح، علقت سميحة أيوب، قائلة: "لابد أن يكون ممثل المسرح عاشق له ويتنازل من أجل العمل المسرحي، ومصر ولادة وبحضر الكثير من العروض المسرحية وبكون سعيدة بهذه المشاركة".

ردت الفنانة سميحة أيوب، على حقيقة اعتزالها مجال الفن، مشددة على أنها لم تعتزل مجال الفن ومازالت موجودة على الساحة الفنية، مشددة على أن المشاركة في احتفالات 6 أكتوبر لها معنى خاص بها.

وأوضحت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملت أوبريت "مدد يا مدد شد حيلك يا مدد" في 48 ساعة، مشددة على أن هذا الأمر علم في التاريخ الفني ومازال عايش مع المصريين في الاحتفالات.

ونوهت بأن المسرح عمل جماعي والسيناريو المكتوب هو الأهم الإمكانيات المقدمة للمسرح متواضعة والمهم السيناريو والنص المسرحي الجيد، مشددًا على أنه لابد أن يكون ممثل المسرح عاشق له ويتنازل من أجل العمل المسرحي، قائلًا: "مصر ولاده وبحضر الكثير من العروض المسرحية وبكون سعيدة بهذه المشاركة".