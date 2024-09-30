إيد واحدة .. سميحة أيوب وعلي الحجار بطلا احتفالية نصر أكتوبر بمسرح البالون

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد نصر أكتوبر المجيد يوم 9 أكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.



وتقام الاحتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث سيعرض في الفصل الأول من الإحتفالية أوبريت "ايد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام آلشباب والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.



ويتضمن الفصل الثاني من الإحتفالية فقرة غنائية للنجم الكبير على الحجار الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها "اللي بنى مصر - عارفة - مكتوبالي - الصادقين - زي الهوا" وغيرها من أروع وأجمل أغانيه التي تنال إعجاب الجمهور.