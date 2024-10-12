السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سميحة أيوب لـ"حديث القاهرة": لم أعتزل الفن والمسرح عشق

سميحة أيوب
سميحة أيوب

ردت الفنانة سميحة أيوب، على حقيقة اعتزالها مجال الفن، مشددة على أنها لم تعتزل مجال الفن ومازالت موجودة على الساحة الفنية، مشددة على أن المشاركة في احتفالات 6 أكتوبر لها معنى خاص بها.

تعليق مهم من الفنانة سميحة أيوب:

وأوضحت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملت أوبريت "مدد يا مدد شد حيلك يا مدد" في 48 ساعة، مشددة على أن هذا الأمر علم في التاريخ الفني ومازال عايش مع المصريين في الاحتفالات.

 

ونوهت بأن المسرح عمل جماعي والسيناريو المكتوب هو الأهم الإمكانيات المقدمة للمسرح متواضعة والمهم السيناريو والنص المسرحي الجيد، مشددًا على أنه لابد أن يكون ممثل المسرح عاشق له ويتنازل من أجل العمل المسرحي، قائلًا: "مصر ولاده وبحضر الكثير من العروض المسرحية وبكون سعيدة بهذه المشاركة".

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