حماية المستهلك: أسعار اللحوم لا تتناسب مع دخل المواطن

قال اللواء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطن والتاجر شركاء مع الجهاز، المواطن دوره الإبلاغ عن المخالفات والتاجر دوره إتاحة السلع أمام كافة المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك أسعارا مع الأزر والزيت والمكرونة والفولة متزنة منذ مارس الماضى، لافتا إلى أن بعض السلع الأخرى أسعارها تزداد مثل البيض والأسماك ويتم بحث المشكلة لمعرفة أسباب الزيادة.

3 أنواع من الخضروات أسعارها غير متناسبة مع دخل المواطنين

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك 3 أنواع من الخضروات أسعارها غير متناسبة مع دخل المواطنين وهى الطماطم، البطاطس والخيار، وحل هذه المشكلة تتمثل فى ضرورة زيادة الإنتاج.

وعن الفراخ واللحوم، أكد أن أسعار الفراخ تشهد ارتفاعا طفيفا، وأسعار اللحوم لا تتناسب مع دخل المواطن.

في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة الإسماعلية ، قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعلية بجولة ميدانية مفاجأة على الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.



بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز و المحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة ، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة.

كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن ،كما تفقدا عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.

والتقي رئيس الجهاز ومحافظ الاسماعيلية بالمواطنين ، وحرصاً على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك إرتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع.

وأكد رئيس الجهاز و المحافظ، للمواطنين على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.



