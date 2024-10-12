السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

185 جنيها للكيلو.. إقبال كبير علي مبادرة حياة كريمة لبيع اللحوم المدعمة

ثلاجات حياة كريمة
ثلاجات حياة كريمة

أسعار اللحوم.. شهدت الثلاجات المتنقلة بمنفذ اللحوم في ميدان السيدة عائشة جنوب القاهرة، بحي الخليفة، وعدد من الميادين بالمحافظة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ، لشراء اللحوم بأسعار مخفضة.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات علي رأسها القاهرة.

كما قدمت الثلاجات عروضا مميزة تجذب المواطنين تسهيلا عليهم في شراء احتياجاتهم اليومية.


ويبيع المنفذ، لحوما مستوردة بسعر ١٨٥ جنيها للكيلو، ويتواجد بميدان السيدة عائشة في نطاق حي الخليفة وعدد من الميادين الأخرى.

وتجدر الإشارة إلي أنه كانت منافذ بيع اللحوم المدعمة من مبادرة مؤسسة حياة كريمة، تشهد إقبالا من مواطني القاهرة في العديد من المحافظات والأحياء مثل السيدة زينب، الساحل، دار السلام،

 عابدين، حدائق القبة، وغيرها حيث تبيع المنافذ اللحوم والفراخ، وتقدم كذلك عروضا، للتسهيل على المواطنين.

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