تواصل إدارة مباحث مديرية أمن القاهرة، جمع المعلومات والتحريات حول واقعة اتهام صبحي كابر بالنصب والسرقة بالتعدي من قبل مالك مطعم صبحي كابر الجديد، الذي حرر محضر بقسم شرطة الساحل ، يفيد بتضرره من صبحي كابر بسبب غلقه الصفحة الخط الساخن الخاصة بالمطعم الذي سبق واشتراه منه واتهامه أيضا عليه بالسب والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماع.

التحقيقات في واقعة اتهام صبحي كابر بالنصب والسرقة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الساحل من مالك مطعم صبحي كابر الجديد ٣٧ عاما، ومقيم دائرة القسم وقرر بتضرره من مالك المطعم القديم وشهرته صبحي كابر لقيام المشكو في حقه الأول بغلق الصفحة الخاصة بالمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الرقم الساخن على خلاف شروط بيع المطعم الذي قام بشرائه منه، ما أدى لوجود خلاف بينهمت قام على إثره المشكو في حقه بالتعدي عليه بالسب والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار قانوني رادع للطالب المتسبب في إصابة 40 طالبًا بجامعة بدر

كما أعلنت جامعة بدر عن استقرار حالات جميع الطلاب الذين تعرضوا للاختناق داخل الجامعة، نتيجة رش أحد الطلاب اسبراي على بعض من زملائه بمنطقة المطاعم، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتسبب في هذه الواقعة والتى تصل إلى الفصل النهائي.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أن أحد الطلاب أقدم على رش اسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم وهو ما تسبب في إصابة بعضهم بأعراض مؤقتة مشابهة لضيق التنفس.

وأكد البيان أن الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة.

ونوه البيان إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع طلابها، والتأكد من استقرار الحالات، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتسبب في هذا الواقعة.