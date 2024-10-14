ثروت سويلم: عامر حسين برئ من مجاملة الشحات وتأجيل مباريات الأهلي "غصب عننا"

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة إن عامر حسين برئ من الهجوم عليه بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري مؤكدا أنه مجبر علي تأجيل مباريات الأهلي بسبب تعارض الأجندات الإفريقية مع مسابقات اتحاد الكرة.

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وتحدث سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور عن مجاملة حسين الشحات لاعب الأهلي في أزمته الشهيرة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز موضحاً أن عامر حسين مظلوم خاصة أن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة.

أضاف :" حسين الشحات لم يجامل في عقوبته ووضعوا المسئولية علي عامر حسين لكنه برئ لأن اللوم علي تقرير المباراة".

وواصل:" إيقاف حسين الشحات مباراتين عقوبة ضعيفة لكن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة".

تابع:" بحكم قربي من المطبخ وجدول الدوري المشكلة ليست في عامر حسين ليس دفاعاً عنه ولكن الحقيقة هو تعرض الأجندة الإفريقية مع اتحاد الكرة".

وأكمل:" عامر حسين مظلوم ومجبر علي تأجيل المباريات بسبب تعارض الأجندات".