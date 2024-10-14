الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

انقسام فى الأهلي حول صفقتي زيكو والبانوبي

زيكو
زيكو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع محمد رمضان المدير الرياضي ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط.

إقرأ أيضًا..

txt

تفاصيل تفكير الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج والذي يساعد محمد رمضان في ملف التعاقدات، تواجدت أيضًا، وتم الحديث عن طرح أسماء مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي وثنائي أجنبي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية إلى نادي زد حتى الآن لضم زيكو والبانوبي، وكان هناك انقسام عليهما خلال الاجتماع".

وقال: "زد ينتظر وصول عرضًا من الأهلي، ولكن القلعة الحمراء لم تقدم أي عروض حتى الآن، خاصةً أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لا يزال غير مقتنع بالأسماء المحليين، ومن الوارد أن يكون هناك تحرك رسمي من الأهلي خلال 48 ساعة حال نية النادي في ضم أحد الأسماء".

واختتم أمير هشام: "بالنسبة للاعبين الأجانب، هاني رمزي عرض عدة أسماء، ولا يزال ينتظر قرار النادي من أجل التحرك".

مواد متعلقة

فلسطين وطن نحمله فى قلـوبنا

البحرين تعزز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

سلوك المتطرفين سبب خوف الغرب من الإسلام

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

وزير الأوقاف: الانتماء إلى الوطن دَيْنٌ في رقابنا جميعًا

حرب غزة لن تنتهى إلا برحيل «نتنياهو»
الجريدة الورقية