انقسام فى الأهلي حول صفقتي زيكو والبانوبي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع محمد رمضان المدير الرياضي ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج والذي يساعد محمد رمضان في ملف التعاقدات، تواجدت أيضًا، وتم الحديث عن طرح أسماء مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي وثنائي أجنبي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية إلى نادي زد حتى الآن لضم زيكو والبانوبي، وكان هناك انقسام عليهما خلال الاجتماع".

وقال: "زد ينتظر وصول عرضًا من الأهلي، ولكن القلعة الحمراء لم تقدم أي عروض حتى الآن، خاصةً أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لا يزال غير مقتنع بالأسماء المحليين، ومن الوارد أن يكون هناك تحرك رسمي من الأهلي خلال 48 ساعة حال نية النادي في ضم أحد الأسماء".

واختتم أمير هشام: "بالنسبة للاعبين الأجانب، هاني رمزي عرض عدة أسماء، ولا يزال ينتظر قرار النادي من أجل التحرك".