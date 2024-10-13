الجينات سر الحياة الطويلة وليس النظام الغذائي

أشارت الأبحاث إلى أن السر في الحياة الطويلة والصحية يعتمد على الجينات أكثر من النظام الغذائي وحده.

من المعتقد على نطاق واسع أن تناول عدد أقل من السعرات الحرارية يمكن أن يطيل العمر، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن خفض تناولها بنسبة تصل إلى 25% يمكن أن يبطئ الشيخوخة بنسبة تصل إلى 3%.

ومن ناحية أخرى، أكدت الأبحاث الجديدة التي أجريت على الفئران تشير إلى أن الجينات قد تلعب دورا أكبر في العيش لفترة أطول من مجرد تقليل تناول الطعام.

وقال العلماء إن السبب في ذلك قد يكون أن هذه الجينات، التي لم يتم تحديدها بعد، قادرة على جعل الأجسام أكثر قوة وقادرة على الصمود في مواجهة الشدائد.

ووجد الفريق أن الفئران التي عاشت أطول فترة كانت أيضًا تلك التي فقدت أقل قدر من الوزن أثناء استهلاك كمية أقل من الطعام، مما يشير إلى أن الصيام يساعد البعض على العيش لفترة أطول ولكن ليس الآخرين.

وقال غاري تشرشل ، أستاذ في مختبر جاكسون في الولايات المتحدة: "إن أقوى الحيوانات تحافظ على وزنها حتى في مواجهة الإجهاد والقيود الحرارية، وهي الحيوانات التي تعيش أطول فترة."

وأضاف: "ويشير هذا أيضًا إلى أن المستوى الأكثر اعتدالًا من تقييد السعرات الحرارية قد يكون هو السبيل لتحقيق التوازن بين الصحة على المدى الطويل ومتوسط ​​العمر."