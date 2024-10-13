مصر تسيطر على جدول ميداليات فردي بارا بياثل

حققت مصر 15 ميدالية متنوعة في منافسات بارا بياثل للفردي ببطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين والتي تقام خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

وحصد أبطال مصر من ذوي الهمم 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين، ليسيطروا على جدول منافسات المسابقة التي اقيمت عصر اليوم الأحد.

وجاءت حصيلة الميداليات المصرية على النحو التالي:

تصنيف PMP1 سيدات: توجت آية عباس بالميدالية الذهبية وحنين الخولي بالفضية.

تصنيف PMP1 رجال: احرز محمد رامي الميدالية الذهبية ويوسف فرج الميدالية الفضية.

تصنيف PMP2 سيدات: فازت هاجر الخولي بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP2 رجال: فاز عبد الحميد عبد الحميد بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP3 رجال: فاز محمد السيد بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP5 سيدات: فازت سما محمود بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP5 رجال: فاز هادي عبدالله بالميدالية الذهبية وأنس عمر بالفضية وخالد علي بالبرونزية.

تصنيف PMP7 سيدات: فازت فريدة دويدار بالميدالية الذهبية ونوران سليمان الميدالية الفضية.

تصنيف PMP7 رجال: توج رامز سمعان بالميدالية الذهبية وحسين حسن بالميدالية الفضية ومحمد أحمد بالميدالية البرونزية.

وتمكن المنتخب المصري من الحصول على 17 ميدالية متنوعة في منافسات فردي بارا ترياثل بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.

يذكر أن المنتخب المصري سبق له الحصول على 18 ميدالية متنوعة بمنافسات بارا ليزر-رن في البطولة منها 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.

مصر تسيطر على منافسات الفردي

وحصد أبطال وبطلات مصر 38 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والفرق والتي اقيمت صباح الأحد، بواقع 12 ميدالية ذهبية و19 فضية

و7 برونزيات، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة تحت 9 سنوات بنين: فاز بالميدالية الذهبية سهيل أبو عوف والميدالية الفضية يوسف نصر والميدالية البرونزية ياسين إسماعيل.

مسابقة تحت 9 سنوات بنات: حققت چودي مسعود الميدالية الذهبية وفرحة إدريس الميدالية الفضية.

وحققت مصر الميدالية الذهبية للفرق تحت 9 سنوات للبنين والبنات.

مسابقة تحت 11 سنة بنين: توج عمرو عيسى بالميدالية الذهبية ومازن شلبي الميدالية الفضية.

مسابقة تحت 11 سنة بنات: فازت رودينا عوض بالميدالية الفضية وأميرة حسن الميدالية البرونزية.

وفازت مصر بالميدالية الذهبية لفرق البنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 11 عاما.

مسابقة تحت 13 سنة بنين: حقق حمزة مفتاح الميدالية الذهبية ومالك إبراهيم الميدالية الفضية ومارك لبيب الميدالية البرونزية.

مسابقة 13 سنة بنات: فازت هاجر محمد بالميدالية الفضية.

وحققت مصر الميدالية الذهبية لفرق البنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 13 عاما.

مسابقة تحت 15 عاما بنين: حقق زياد حتة الميدالية الفضية وجاسر رشاد الميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 15 عاما بنات: حققت فريدة خليل الميدالية الفضية.

واحرزت مصر ذهبية الفرق للبنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 15 عاما.

مسابقة تحت 17 عاما بنين: فاز براء عبد الوهاب الميدالية الفضية وسفيان محمدي الميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 17 عاما بنات: فازت ريم مصطفى بالميدالية الذهبية وشهد عبدربه بالميدالية البرونزية.

وتوجت مصر بالميدالية الفضية لفرق البنين والميدالية الذهبية لفرق البنات تحت 17 عاما.

مسابقة تحت 19 عاما بنين: فاز محمد الجندي بالميدالية الفضية.

وحققت مصر ذهبية الفرق بنين وفضية الفرق بنات تحت 19 عاما.

مرحلة الناشئين: فاز يوسف عامر بالميدالية الفضية.

وحققت مصر الميدالية الفضية على مستوى فرق الناشئين وفرق الناشئات.

مرحلة ماسترز فوق 40 عاما رجال: حققت مصر الميدالية الفضية.

مرحلة ماسترز فوق 50 عاما رجال: حقق المنتخب المصري الميدالية البرونزية.