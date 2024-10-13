أبو الغيط يكشف السيناريو المتوقع للحرب الإسرائيلية الإيرانية (فيديو)

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل تطورات الأحداث بين تل أبيب وطهران وإمكانية اندلاع حرب بينهما خلال الفترة المقبلة.

لابد من موافقة أمريكا لضرب إيران

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من موافقة أمريكا لضرب إيران من خلال حاملات الطائرات الأمريكية.

وأضاف أبو الغيط: "سجلت فى كتاب شهادتى حديثى مع الرئيس مبارك عام ٢٠١٠ حول الجهة التي قد تستخدم إسرائيل مجالها الجوى لضرب إيران وقال لى عن طريق أذربيجان.

وأكد أن القاذفة المقاتلة إف 35 لا يمكن رصدها بسهولة على الرادار ولكي يتم ضرب إيران من البحر لا بد أن يلتفوا حول نصف الجزيرة العربية.

واختتم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه حال موافقة الولايات المتحدة على ضرب إسرائيل فإنه في هذه الحالة لا بد أن تكون أكثر من حاملة طائرات في المنطقة وهنا تكون الحرب أمريكية إيرانية.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على اثرها المئات ما بين شهيد وجريح.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجلها المشين في غزة.

وقال رشدي ان هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير، مضيفا ان إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.

وفي سياق متصل، أدان أبو الغيط بأشد العبارات قيام إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها الى بؤرة استيطانية، مؤكدا على ان إسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها، ومعربا عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.