أبو الغيط: توترات المنطقة العربية تجعل الشرق الأوسط على صفيح ساخن (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الشرق الأوسط على صفيح ساخن، لأن المنطقة العربية بها توترات كبيرة جدا سواء في فلسطين أو لبنان.

وأضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المنطقة العربية تعاني سواء في اليمن والسودان أو سوريا ولبنان وبصفة عامة الوضع مزعج للغاية".

كل ما يحدث في المنطقة يخدم التحركات والنوايا الإسرائيلية

وتابع أحمد أبو الغيط: "كل ما يحدث في المنطقة يخدم التحركات والنوايا الإسرائيلية وما حدث في 2011"، متابعا: “ما يحدث في المنطقة العربية عبارة عن امتداد لفوضى 2011”.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على اثرها المئات ما بين شهيد وجريح.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجلها المشين في غزة.

وقال رشدي ان هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير، مضيفا ان إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.

وفي سياق متصل، ادان ابو الغيط بأشد العبارات قيام إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها الى بؤرة استيطانية، مؤكدا على ان إسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها، ومعربا عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.