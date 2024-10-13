تطورات مستقبل صلاح وثنائي ليفربول وسط اهتمام سعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن مستقبل ثلاثي ليفربول، الدولي محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، مع النادي بعد نهاية الموسم الحالي. حيث تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة في 30 يونيو 2025، ولم تبدأ بعد مفاوضات تجديد عقودهم مع الريدز.



وفي هذا السياق، قال جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا استمر صلاح في ليفربول، سأكون متفاجئًا بعض الشيء، خاصة مع الاهتمام الكبير من الأندية الخارجية، خاصة في السعودية".



وأضاف سونيس: "كمصري ومسلم، بإمكانه الحصول على أموال فلكية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في السعودية، التي تعد مهد الإسلام، ودولة قريبة من بلده، مما يسهل عليه السفر والعودة بحرية".



وتطرق سونيس أيضًا إلى علاقة أرنولد ببيلينجهام، لاعب ريال مدريد، مشيرًا: "لن أتعجب إذا قرر أرنولد الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم بالمجان".



وفيما يتعلق بفان دايك، أشار سونيس إلى أن استمراره في ليفربول ممكن، حيث أن خياراته بدأت تنحصر مع تقدم العمر، معتبرًا أن وجوده في نادي كبير مثل ليفربول يضمن له راتبًا جيدًا.



تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح مرتبط بالرحيل عن آنفيلد في عام 2025، حيث يتبقى أقل من 9 أشهر في عقده الحالي، وسط مفاوضات جادة من أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته، كونه واحدًا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات السبع الماضية.

