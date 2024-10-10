ليفربول يواصل محاولات اللحظات الاخيرة للاحتفاظ بنجم الدفاع

اكدت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي ليفربول الانجليزي يواصل في الايام الحالية محاولة تجديد التعاقد مع نجم الدفاع ترينت الكسندر ارنولد والذي ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يقم بتجديد التعاقد حتى الان .

وكان ترينت الكسندر ارنولد احد اهم الاعبين الذي يضعهم نادي ريال مدريد الاسباني على رأس اولوياته لضمهم خلال الصيف المقبل حال عدم تجديد التعاقد معه من جانب ليفربول قبل يناير المقبل حيث من المنتظر ان يدخل مسئولو ريال مدريد في مفاوضات مباشرة مع ارنولد لتوقيع تعاقد مبدئي مع النادي الملكي في الانتقالات الشتوية القادمة .

وقالت صحيفة ذي صن انه في ظل علم مسئولي ليفربول بتحركات ريال مدريد الاسباني فأن المسئولين بالنادي الانجليزي ينوون عقد اجتماع مع ارنولد خلال الاسبوع المقبل وبعد نهاية فترة التوقف الدولي للدخول في مفاوضات مع الاعب لتجديد التعاقد لمدة خمس سنوات الا ان الصحيفة الانجليزية توقعت الصحيفة الانجليزية ان تكون المفاوضات بين الطرفين صعبة بعض الشىء في ظل الطلبات المتوقعة من النجم الانجليزي لتجديد التعاقد .

في نفس الاطار كشفت صحيفة الماركا الاسبانية عن ترقب مسئولي ريال مدريد للاجتماعات التي سيعقدها ارنولد مع مسئولي ليفربول مؤكدين ثقتهم ان في حالة تعثر المفاوضات فأن الاعب سيرتدي الفانلة البيضاء في الموسم المقبل .