مدرب ليفربول يتغزل في أليسون بيكر

أشاد اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بحارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، بعد المستويات التي قدمها مع الريدز المباريات الماضية بالدوري الإنجيلزي.

وتحدث في تصريحاته لـ "أمازون برايم"، حيث قال: "بالطبع، الكل سيفهم سبب اختياري أليسون، لأنني أعمل معه الآن لكنه كان مهمًا حقًا عندما فازوا بدوري أبطال أوروبا قبل بضع سنوات".

وأكمل: "بعدما عملت معه، رأيت مدى تميزه وعدد التصديات المهمة التي قام بها بالفعل، لقد كان رائعًا لسنوات عديدة مع ليفربول وهذا اختيار سهل".

وأردف: "كان ترينت مميزًا للغاية بالنسبة لليفربول لسنوات عديدة، لقد جاء من الأكاديمية وفاز بدوري أبطال أوروبا في هذا النادي".

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024/2025، برصيد 18، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ 17 نقطة.