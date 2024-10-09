تفاصيل إصابة اليسون بيكر ومدة غيابه عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مدة غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن فريق ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وتعرض الحارس البرازيلي الدولي لإصابته في أوتار الركبة، أثناء المشاركة في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، ضمن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها اليوم أن الحاري أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل المشاركة مرة أخرى مع الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بيكر قد تكون في مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون يوم 24 نوفمبر.

المبارات التي سيغيب عنها أليسون بيكر

ليفربول ضد تشيلسي.. 20 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد لايبزيج.. 23 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد أرسنال.. 27 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برايتون.. 30 أكتوبر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

ليفربول ضد برايتون.. 2 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد باير ليفركوزن.. 5 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد أستون فيلا.. 9 نوفمبر في الدوري الإنجليزي