وصفة القرع الحادق مع المكرونة والزعتر

مع هبوب نسائم الخريف العليلة، تزهر ثمار القرع العسلي التي يعشقها الكثيرون في طبق القرع الحلو وأيضًا عدد لا يحصى من أطباق القرع الحادق.

ونقدم لكم وصفة القرع بالمكرونة والزعتر اللذيذة.

مدة التحضير 15 دقيقة

الكمية تكفي 4 أفراد

المكونات

ملح البحر الناعم

125 مل زيت زيتون

4 فصوص ثوم مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة

20 جرام أوراق اللورا

1 قرع مقشر ومزال منه اللب والبذور ومفروم، يقطع اللحم إلى قطع بحجم 2 سم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

350 جرام معكرونة

80 جرام بارميزان مبشور ناعماً

3 بيضات مخفوقة

اغلي قدرًا كبيرًا من الماء المملح. وفي الوقت نفسه، ضعي الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. بمجرد أن يسخن الزيت، أضيفي الثوم والزعتر، واقليهما لمدة دقيقتين، حتى يبدأ الثوم في التحول إلى اللون الذهبي. باستخدام ملعقة، ارفعي الثوم والزعتر بعناية وانقليهما إلى وعاء صغير، مع ترك الزيت في المقلاة.

ارفعي درجة الحرارة تحت المقلاة إلى عالية، وأضيفي قطع القرع، وثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، واطهيها مع التحريك من حين لآخر لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح القرع طريًا وذهبيًا.

ضعي المعكرونة في الماء المغلي واتركيها تطهى لمدة ثماني دقائق. صفي المعكرونة واحتفظي بحوالي 200 مل من ماء الطهي، ثم ضعي المعكرونة في وعاء القرع. اطهيها مع التحريك من حين لآخر لمدة دقيقتين، ثم ارفعيها عن النار واتركيها لمدة دقيقة: لا تريدين أن تكون المعكرونة ساخنة للغاية.

اخلطي الجبن والبيض وثلاث ملاعق كبيرة من ماء المعكرونة في وعاء كبير؛ احتفظي بماء المعكرونة المتبقي. ضعي مزيج المعكرونة والقرع في وعاء البيض وقلبي لمدة دقيقتين، حتى تُغطى المعكرونة بالتساوي بالصلصة؛ إذا لزم الأمر، أضيفي المزيد من ماء المعكرونة ملعقة كبيرة في كل مرة حتى تصبح الصلصة ناعمة . قسمي المزيج على الأطباق ، ورشي خليط الزعتر المقلي والثوم في الأعلى، وقدميه على الفور.