عضو الرابطة يوجه رسالة لـ حسام حسن

وجه ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، رسالة للمدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، بعد التصريحات الأخيرة بشأن حال الكرة في مصر خلال السنوات الماضية.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، حيث أحرزهما الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وتحدث ثروت سويلم في تصريحات إذاعية، حيث قال: "حسام حسن حبيبي، وأنا كنت قد قلت له في شهر ديسمير أنه سيكون المدير الفني لمنتخب مصر، قبل أن يتم تعيينه".

وتابع: "لكن ما قاله هي وجهة نظر شخصية، الإدارة الرياضية الموضوع مختلف عن لعب الكرة".

وأضاف: "يعني ياكابتن حسام لو مش عايز حد من الأسماء القديمة عايز مين؟، أرى إن اتحاد الكرة القادم سيكون له شكل مميز".

وأكمل: "لا بد من إجراء قرعة للملاعب، لأن مثلًا لو الأهلي والاتحاد السكندري سيتواجهان، على أي ملعب ستقام المباراة؟ لو الشركة اختارت عشوائيًا أن تقام المباراة في الإسكندرية بالتأكيد الأهلي سيعترض".