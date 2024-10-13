ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، موعد إجراء قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2024/2025، والمقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن أن رابطة الأندية المصرية المحترفة لن تُجري قرعة لمسابقة الدوري خلال الموسم المقبل.

وتحدث ثروت سويلم في تصريحات عبر برنامج "لعبة والتانية"، على إذاعة "ميجا إف إم"، حيث رد على هل صحيح ما تردد عن عدم وجود قرعة للموسم الجديد؟: "هناك أشخاص حريصون على إثارة الجدل، بالتأكيد هناك قرعة للملاعب وقرعة للمواجهات ستكون بالأرقام دون تحديد الفرق".

وتابع: "القرعة لن تكون موجهة، الشركة التي ستضع جدول الدوري لا تعرف الأندية ولن تكون هناك أي مؤجلات، لأنها ستضع فترة 5 أيام بين كل مباراة، وبالتالي لن تُعاني الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية من مشكلة".

وأكمل: "القرعة ستكون بعد السوبر المصري، وقد يتم إعلان جدول الموسم الجديد يوم 25، وسيبدأ الدوري يوم 30 أكتوبر الجاري".