الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيران: لا نسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي

 

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من نشوب حرب إقليمية واسعة بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب.

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وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي أن احتمالية كبيرة بتوسيع النزاع والتصعيد بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده إلى لبنان. 

 

وأكد عراقجي أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة للغاية ونتابع التطورات الجارية عن كثب.

 

وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

 

 العراق: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى حرب أخرى في المنطقة

 

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق حذر من توسيع رقعة الصراع، وأكد أن العدوان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى حرب أخرى في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني "نتضامن مع لبنان وشعبه في الأزمة الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي" ونرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من الحرب ونعمل بقوة لتخفيف حدة الصراع.

 

وأضاف فؤاد حسين قائلًا: "المنطقة تواجه تحديات مصيرية لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

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