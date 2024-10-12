خبير: إيران لا تمتلك الدوافع الكافية لضرب تل أبيب

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن حرب السادس من أكتوبر كانت مشروعة، لأن الأراضي المصرية كانت محتلة، وكان من الضروري إعداد الحرب، وهذا ما حدث، وبعد ذلك تحقق السلام مع دولة الاحتلال.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر دخلت السلام وهي في وضع قوة بعد العبور إلى الضفة الأخرى، مشيرًا إلى أن إيران ليس لديها أراضي محتلة من قبل دولة الاحتلال، وبالتالي لا تمتلك الدوافع لضرب إسرائيل، معقبًا: "لما صاروخ يوصل من إيران لدولة الاحتلال، فهذا يعتبر تعدي على تل أبيب".

وأوضح أن إيران ليس لديها أي مصلحة لضرب تل أبيب، مشيرًا إلى أن الضربة الإيرانية كانت تهدف للرد على اغتيال إسماعيل هنية، والاعتداء على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.