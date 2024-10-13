تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص في القاهرة

استقبلت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 10 شباب من ذوي الهمم والقدرات، وفرت لهم المديرية فرص عمل لائقة لهم للعمل بشركة تارجت للأمن الحراسة ونقل الأموال، وذلك من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة ، لدمجهم في سوق العمل ، وفقاً لأحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن، واستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

ذوي الهمم

وذلك يأتي ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل.

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى ظل الجمهورية الجديدة.



وأضاف مدير المديرية، أن تلك الفرص تأتي تفعيلاً لتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات بهدف فتح آفاق جديدة لذوي الهمم في سوق العمل.



كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وجرى تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور مدير المديرية ، وصفاء ربيع مدير إدارة شئون المرأة والطفل ،و رشا احمد مدير مكتب التفتيش ، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب ، و عيد عامر ، ومحمود باسل ممثلين عن الشركة.