أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية مقارنة بالارتفاعات البسيطة التي شهدها مع نهاية تعاملات أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع وتراجع الأسعار العالمية بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار24:- 4063 جنيها.

سعر الذهب عيار 21:- 3555 جنيها.

سعر الذهب عيار 18:- 3047 جنيها.

سعر الذهب عيار 14:- 2370 جنيها.

سعر الذهب عيار 10:- 1693 جنيها.

سعر أوقية الذهب:- 126369 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:- 28440 جنيها.

وجدير بالذكر، أن المواطنين وكبار المستثمرين يلجأون إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم، إذ يعد المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للاستثمار، كما يفضل البعض أيضًا ادخار أموالهم في العقارات، وهناك توقعات بارتفاع أسعار العقارات مع بداية العام الجديد أضعاف أسعارها الآن.