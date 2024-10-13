شفاء الأقصر تجرى 266 ألف خدمة فحص لمرضى الأورام بالصعيد

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه تم تقديم 266 ألف خدمة لمرضى الأورام المترددين على الأقسام المختلفة لعمل خدمات فحص الاشعة منذ افتتاح المستشفى وحتى الآن .

وقدمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان،خدمات طبية مجانية لجميع المرضى المترددين، و المستشفى داعمة للمرضى فى تقديم الخدمات الطبية المميزة كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات ومنها خدمات فحص الاشعة من خلال أطباء متميزين في تقديم الخدمات المتنوعة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور هانى حسبن، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر ، أن تشخيص المرض بشكل دقيق يتطلب عمل الأشعة وفحص المريض وعند تحديد نوع الأورام للمريض يتم تحديد العلاج اللازم ليبدأ المريض هذه المرحلة وفق خطة متكاملة ويحصل على جميع الخدمات الطبية المتميزة بالمجان.

ومن جانبه، اكد الاستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان المستشفى منذ افتتاحها تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، ومنها قسم الأشعة والتطور الكبير به خلال السنوات الماضية ودعمه بعدد من الأجهزة المتطورة بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذى تقدمه لاهالى الصعيد.