الجيش الإسرائيلي يأسر مقاتلاً من حزب الله خلال عملياته في لبنان

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أسر مقاتل من حزب الله ، جاء ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تمكنت من تحديد موقع المقاتل داخل نفق تحت الأرض.

وفقًا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني في منطقة لم يُحدد موقعها بدقة في جنوب لبنان. وأشار البيان إلى أن قوات الجيش فرضت طوقًا على المبنى وقامت بعمليات تفتيش دقيقة لفتحة النفق، مما أسفر عن اكتشاف مجمع تحت الأرض يبعد حوالي 7 أمتار، حيث كان المقاتل مختبئًا مع مجموعة من الوسائل القتالية والمعدات المصممة للإقامة لفترات طويلة.

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المقاتل من حزب الله استسلم للقوات، وتم استجوابه في الميدان قبل نقله إلى مرفق احتجاز داخل الأراضي الإسرائيلية. وتعتبر هذه العملية خطوة بارزة في إطار التصعيد العسكري بين الطرفين، وتدل على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عمليات معقدة داخل الأراضي اللبنانية.

تثير عملية الأسر هذه تساؤلات حول رد فعل حزب الله والمجتمع الدولي على هذه التطورات. في سياق متصل، قد تؤثر هذه الحادثة على استراتيجيات حزب الله العسكرية وتقييمه للوضع الأمني في المنطقة.

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما يثير القلق بشأن إمكانية حدوث تصعيد أكبر في النزاع القائم، ويعكس تعقيد الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة بشكل عام.

المكتب الإعلامي الحكومي: خطة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع مخطط أمريكي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في محافظات الشمال، حيث قُتل أكثر من 300 شخص منذ تسعة أيام ، وأشار المكتب إلى أن الوضع الإنساني في المناطق الشمالية قد وصل إلى مستويات كارثية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

وقال المكتب إن خطة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع هي "مخطط أمريكي إسرائيلي" يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في تلك المناطق. وأكد أن الاحتلال يسعى لتنفيذ ما وصفه بأنه "أكبر وأخطر مخطط أمريكي إسرائيلي في القرن الحادي والعشرين".

أوضح المكتب أن الاحتلال يعمل على منع وصول الوقود إلى مستشفيات الشمال، مما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى. واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب الاستئصالية الإجرامية التي ينفذها الاحتلال، مدعومًا من الأمريكان، ضد الشعب الفلسطيني.

وفي إطار ذلك، دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، وخاصة روسيا والصين، إلى التدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال. وشدد على أن عدم تحرك المجتمع الدولي يمكن أن يُعتبر تواطؤًا مع هذه الانتهاكات الخطيرة.

كما أدان المكتب جرائم القتل والتجويع التي يرتكبها الاحتلال، واعتبر أن تلك الأفعال تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية، محذرًا من أنه يجب محاسبتهم على أفعالهم.

مع تصاعد العمليات العسكرية، يواصل الوضع الإنساني في شمال القطاع التدهور، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. ومع تفاقم الأزمات، تبقى أصوات الفلسطينيين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة المستمرة