موعد مباراة اليونان ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية
يواجه منتخب اليونان نظيره أيرلندا، مساء اليوم، الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.
موعد مباراة اليونان ضد أيرلندا
بينما تقام مباراة اليونان ضد أيرلندا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية .
ويحتل منتخب اليونان المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي نظيره منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024 ـ 2025.
ومن المقرر أن تبث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر تطبيق TOD TV.